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Реставраторы нашли на ВДНХ историческую вывеску 1954 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Во время реставрации павильона №8 на ВДНХ была обнаружена историческая, первая вывеска 1954 года - "Юные натуралисты", сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

По словам руководителя департамента Алексея Емельянова, реставраторы собирались воссоздать эту вывеску по архивным фотографиям.

"Место, где она размещалась, было закрыто панелью. При ее демонтаже специалисты обнаружили вывеску образца 1959 года "Юные натуралисты и техники". В свою очередь под ней оказалась самая первая вывеска, размещенная на здании в 1954 году - "Юные натуралисты", - чиновник.

Эту вывеску расчистят, отреставрируют и укрепят. Пока она находится внутри павильона, после окончания реставрационных работ будет принято решение о том, как ее экспонировать.

Павильон №8 был построен в 1952-1954 годах по проекту архитекторов Н. П. Гришина, Г. С. Витухина, А. С. Гольдина, Л. К. Игнатовой, Г. В. Макаревича и А. Т. Полянского.

ВДНХ включает 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь выставки составляет более 325 га. В частности, там расположены Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино".

ВДНХ Мосгорнаследие Алексей Емельянов Москва

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