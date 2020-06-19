В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3531 до 3565.

"В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - уточнили в штабе

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