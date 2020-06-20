Еще 2 115 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса 134 549 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в субботу.

По ее словам, количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 115 пациентов, сказала Ракова.

Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы. Москвичи, которые выздоровели от COVID-19, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.