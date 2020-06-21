Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве в субботу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3565 до 3597, скончались еще 32 человека, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 32 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Суточная смертность в Москве достигла минимума с 26 апреля, когда был зафиксирован 31 летальный исход от коронавируса.

По последним данным, в Москве выявлено почти 213 тыс. случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц свыше 134 тыс. человек.