В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Коммунальные службы столицы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в субботу.

Как он рассказал, по данным на 18:00, из-за сильного ветра упали десять деревьев. Во время грозы в парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное, отметил заммэра.

Кроме того, по его словам, в Москве было зафиксировано несколько локальных подтоплений.

Бирюков сказал, что из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, - до 70% месячной нормы.

По его словам, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию, что препятствовало стоку воды и стало причиной подтоплений.

Бирюков заявил, что в районы подтопления незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев.

Заммэра добавил, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, а москвичам разослали смс-сообщения с оповещением об ухудшении погоды.