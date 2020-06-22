20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Это наименьшее количество умерших с апреля

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Это наименьшее суточное число умерших от COVID-19 в столице с 16 апреля, когда скончались 14 пациентов. Общее число жертв коронавируса увеличилось с 3597 до 3617.

Накануне столичный оперштаб сообщил о смерти 32 пациентов.

По состоянию на утро воскресенья, в Москве было выявлено почти 214 тысяч случаев заражения коронавирусом. В воскресенье в Москве впервые с апреля было зарегистрировано меньше тысячи новых случаев COVID-19. Выздоровели в столице более 135 тысяч человек.