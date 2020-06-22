Собянин объявил о новом этапе смягчения режима ограничений в Москве с 23 июня

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Очередной этап смягчения коронавирусных ограничений вступает в силу в Москве 23 июня. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте, со вторника:

- откроются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи.

- можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.



- отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

- сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры (детские площадки, уличные тренажёры, лавочки).

- возобновится работу турагентств, однако экскурсии по Москве пока еще невозможны.

Проведение массовых мероприятий в столице про-прежнему пока будет запрещено.

"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений", - сказал Собянин.

Он отметил, что дальнейшее снятие ограничений будет происходить поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.

По данным на 22 июня, в столице зафиксировано 215 014 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 1068 новых случаев.