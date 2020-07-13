Оборот сферы торговли и услуг в Москве в июне превысил уровень мая почти на 31%

По сравнению с мартом этот показатель вырос почти на 7%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг Москвы в июне вырос на 30,7% по сравнению с маем и на 6,8% превысил показатели марта - последнего месяца до введения временных ограничений, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в понедельник.

"На прошлой неделе продолжилось заметное оживление потребительского спроса, оборот предприятий торговли и услуг за 29 июня - 5 июля вырос на 10,4% к неделе 23-29 марта и на 9,3% к аналогичной неделе 2019 года. При этом наиболее пострадавшие в апреле и мае от пандемии отрасли восстанавливаются опережающими темпами: суммарный рост оборота в них составил почти 30%", - рассказал Ефимов.

По его словам, открытие торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, предприятий сферы услуг, кафе и ресторанов дало мощный импульс восстановительным тенденциям в экономике города.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов уточнил, в свою очередь, что среднесуточный оборот сектора бытовых услуг за неделю 29 июня - 5 июля вырос по сравнению с неделей 23-29 марта на 14%, частной стоматологии на 26%, сферы СМИ и производства печатной продукции на 29%, общепита на 61%, индустрии гостеприимства в 2,2 раза, сферы культуры, спорта и развлечений более чем в 4 раза.

Работа предприятий сферы услуг и многих объектов торговли была приостановлена 28 марта в связи с эпидемией коронавируса. На протяжении двух с лишним месяцев общепит работал только на доставку и на вынос, сектор бытовых услуг был остановлен практически полностью, из торговли продолжали работу магазины с продуктами и предметами первой необходимости, зоомагазины, аптеки.

С 1 июня возобновили деятельность магазины, торгующие непродовольственными товарами, химчистки, мастерские по ремонту обуви и ряд других организаций, оказывающих бытовые услуги. С 9 июня заработали парикмахерские, салоны красоты, с 16 июня открылись летние кафе, с 23 июня открылись в полном объеме рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары.