Еще 26 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3617 до 3643, скончались еще 26 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В Москве скончались 26 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 215 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 136 тыс. человек.