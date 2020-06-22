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Еще 26 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3617 до 3643, скончались еще 26 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В Москве скончались 26 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 215 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 136 тыс. человек.

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