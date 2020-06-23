Временные госпитали в парке "Патриот" и в "Крокус Экспо" будут работать еще в июле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В парке "Патриот" и выставочном комплексе "Крокус Экспо" временные инфекционные госпитали для больных коронавирусной инфекцией проработают и в июле. Об этом сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"Будем продолжать лечение пациентов во временных госпиталях до 31 июля. Скажем так, по "Патриоту", к 31 июля мы планируем его уже закрыть и вернуть Минобороны (...). "Крокус" – пока в июле мы будем работать, это точно. Будем ли резервировать в дальнейшем и на возможную вторую волну, решение окончательного не приняли", - сказала Стригункова во вторник журналистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что временные инфекционные госпитали в парке "Патриот" и в "Крокус Экспо" проработают до июля.

Всего в регионе для больных COVID-19 было оборудовано свыше 15 тыс. коек.