В московской квартире нашли пятерых младенцев, которых сочли детьми суррогатных матерей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пятеро новорожденных детей, обнаруженных в квартире на северо-востоке Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Следователи устанавливают родителей детей, возбуждено дело.

Как сообщила Иванова, младенцев нашлив квартире дома по улице Аргуновской. По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до 6 месяцев. Также в квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что новорожденные дети из квартиры в Останкинском районе Москвы направлены в больницу. Внешне они здоровы.

На вопрос о том, действительно ли это дети, рожденные российскими суррогатными матерями для граждан Китая, Ярославская сказала: "Официальной информации по этому поводу нет, давайте дождемся официального заявления от Следственного комитета".

СМИ сообщали, что в Останкинском районе Москвы нашли пятерых детей возрастом от нескольких дней до месяца, с ними была одна няня-китаянка и документы на них на китайском языке.