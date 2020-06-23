Дело о торговле людьми возбуждено после обнаружения пяти новорожденных в московской квартире

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о торговле людьми возбуждено после обнаружения пяти новорожденных в квартире на северо-востоке Москвы, ход его расследования взят на контроль прокурором города. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, при осуществлении медицинским работником поликлиники патронажа новорожденного ребенка, выписанного из родильного дома, в квартире жилого дома по улице Аргуновской обнаружено еще четверо новорожденных детей. С ними были две женщины, которые, с их слов, ухаживали за детьми. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), сказала Нефедова.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором Москвы Денисом Поповым на особый контроль. Прокурорам поручено проконтролировать соблюдение прав и законных интересов детей.

По версии следствия, днем во вторник в квартире дома по улице Аргуновской были обнаружено пятеро младенцев.

"По предварительным данным, их возраст приблизительно от 6 дней до 6 месяцев. Также в квартире с детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются", - сообщили в столичном СК.

Следователи ищут родителей детей, а также все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что новорожденные дети из квартиры в Останкинском районе Москвы направлены в больницу.

"Малыши находятся в безопасности, их отправляли в больницу, им ничего не угрожает. Внешне они здоровы, но не знаем, что покажут анализы. Ведутся следственные действия, работают полиция, органы опеки, будем разбираться", - сказала Ярославская "Интерфаксу" во вторник.

На вопрос о том, действительно ли это дети, рожденные российскими суррогатными матерями для граждан Китая, Ярославская сказала: "Официальной информации по этому поводу нет, давайте дождемся официального заявления от Следственного комитета".

Ранее в СМИ появилась информация, что в Останкинском районе Москвы нашли пятерых детей возрастом от нескольких дней до месяца, с ними была одна няня-китаянка и документы на них на китайском языке.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве "Интерфаксу" подтвердили, что в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы "проживают женщины, предположительно осуществляющие услуги по суррогатному материнству".

Прибывшие на адрес полицейские и медработники обнаружили в квартире двух женщин и пятерых грудных детей.