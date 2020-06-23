В Москве заочно арестовали двоих участников движения "Артподготовка"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал двоих участников запрещенного в России и признанного экстремистским движения "Артподготовка" Александра Свищева и Надежду Петрову, обвиняемых в участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту.

"Постановлениями Лефортовского районного суда города Москвы от 23 июня 2020 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Свищева и Петровой сроком на два месяца. Срок содержания под стражей в отношении каждого обвиняемого начнет исчисляться с момента его экстрадиции в РФ либо задержания на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

По данным суда, Свищеву и Петровой заочно предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и подготовке террористического акта (часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).

Фабулу уголовного дела в суде не уточнили.

Ранее в июне военный суд в Москве приговорил к реальному лишению свободы троих участников "Артподготовки" – Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кептю – за приготовление к поджогу декораций из сухого сена у Кремля в октябре 2017 года и выведению из строя нескольких опор для ЛЭП в зависимости от роли каждого.

Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал экстремистским движение "Артподготовка", его деятельность в РФ запрещена. Основатель движения Вячеслав Мальцев арестован в России заочно и объявлен в розыск.