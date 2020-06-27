Явка на электронном голосовании в Москве превысила 70%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - По данным на 11 утра субботы явка в Москве на электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила 70,86%, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Он уточнил, что всего в столице проголосовало уже 733 923 человека.

Система электронного голосования работает без сбоев, заверил представитель штаба. За ходом голосования продолжают следить наблюдатели. На сегодняшний день их число увеличилось до 21 644 человек.

Также он сообщил, что за все время работы участков от Роспотребнадзора не было получено ни одного замечания относительно соблюдения санитарных требований.

Суббота, 27 июня, - третий день голосования по поправкам в Конституцию. Как заявил Асафов, самые активные граждане уже выразили свою гражданскую позицию в первые два дня голосования.

По его прогнозам, сейчас на участках станет меньше людей, кроме того, в выходные многие москвичи уедут на дачи, поэтому ближайшие два дня будут наиболее комфортными для голосования лично на участке.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.