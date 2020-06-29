В мэрии Москвы сообщили о планах изменить организацию дорожного движения на ТТК

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На Третьем транспортном кольце (ТТК) на некоторых участках увеличат число полос для движения автомобилей, а в опасных местах переоборудуют лишние ряды в разделительные буферы.

"В этом году на ТТК за счет переразметки мы уберем "бутылочные горлышки", и движение по этой важнейшей для города магистрали станет равномернее. Это очень важная для нас новость - мы провели большую работу, основываясь в том числе на обращениях москвичей", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в понедельник журналистам. По его словам, всех заторов это не уберет, но ездить будет легче и безопаснее.

Как отмечается в сообщении на сайте мэра Москвы, разметка изменится, например, на Киевском путепроводе, участке от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы и на улице Нижняя Масловка.

Ликсутов также рассказал, что был объявлен краудсорсинговый проект, чтобы услышать максимальное число мнений москвичей насчет улучшения транспортной инфраструктуры.

"И у нас есть уже 1761 предложение, а количество предложений, которые мы реализуем, постоянно увеличивается. Например, уже к 15 июля будет сделан пешеходный переход на 1-м Самотечном переулке, организован пешеходный тротуар на Суворовской площади у театра Российской армии", - сообщил он.

"Кроме того, до 1 августа мы создадим пешеходный переход и установим светофоры на Перовской улице, сделаем переходы у станции метро Улица Дмитриевского, на улице Адмирала Макарова, улице Маршала Захарова, 18, на Дубравной улице, 53, на улице Новопетровская, 1-м Карачаровском проезде (где со временем планируем обустроить полноценный тротуар) и на Нововоротниковском переулке. Появятся новые пешеходные переходы также у метро Семеновская и на Новоясеневском проспекте", - рассказал Ликсутов.

Глава департамента также сообщил, что будут сделаны новые велодорожки в районе Строгино.