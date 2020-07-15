Недельная инфляция в РФ вернулась к традиционным 0,1% после тарифного скачка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ за неделю с 7 по 13 июля вернулась к традиционным 0,1% после скачка на 0,3% в предыдущую "тарифную неделю", нулевого значения с 23 по 29 июня и двух недель по 0,1%, сообщил в среду Росстат.

Ускорение роста цен в первую неделю июля было традиционным и происходило из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля, после чего недельная инфляция также традиционно возвращается до обычных для июля 0,0-0,1% (иногда даже с недельной дефляцией в конце месяца). С начала месяца цены к 13 июля выросли на 0,4%, с начала года они поднялись на 3%.

Среднесуточная инфляция за 13 дней июля составила 0,028% (за аналогичный период июля 2019 года она была 0,015% - в прошлом году из-за повышения НДС индексация тарифов ЖКХ была в два этапа - с 1 января и с 1 июля, поэтому тарифный скачок в июле 2019 года был меньшим).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля ускорилась до 3,4% с 3,3% на 6 июля и 3,2% (3,21% без округления до десятых) на конец июня.

Что произошло с ценами за неделю 7-13 июля

За период с 7 по 13 июля среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину - на 0,5%, мясо кур - на 0,3%, куриные яйца и муку - на 0,2%. Одновременно цены на баранину и пшено снизились на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию остались на уровне предыдущей недели. При этом морковь подорожала на 2,7%, яблоки - на 2,4%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%, лук - на 5,2%, помидоры - на 3,2%, картофель - на 0,8%, капуста - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,4%, дизельное топливо - на 0,2%.

Прогнозы по инфляции на 2020 год

В середине июня Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4%.

ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров 24 июля. Регулятор уже отмечал, что инфляция будет в нижней части действующего прогнозного диапазона в 3,8-4,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом в конце июня - начале июля, по инфляции на 2020 год равняется 3,9% (резко снизился с 4,5% по опросу в конце мая).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 июля в Совфеде заявила, что данные с момента июньского заседания совета директоров ЦБ РФ подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала Набиуллина.