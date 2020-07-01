Мосгоризбирком проверит жалобу на массовое выездное голосование врачей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Территориальная избирательная комиссия проверит жалобу о якобы организации массового голосования врачей руководством детской городской поликлиники №10, сообщил Мосгоризбирком в своем телеграм-канале.

Председатель УИК №2301 сообщил, что в поликлинику №10 по заявкам сотрудников выходила бригада на выездное надомное голосование, поясняет комиссия. Из представленных материалов невозможно сделать однозначный вывод о принуждении сотрудников ДГП №10 к голосованию, отмечается в заявлении Мосгоризбиркома.

Жалоба будет рассмотрена ТИК в установленном порядке, уточняют в комиссии.

Информация о якобы организации массового голосования врачей руководством ДГП №10 поступила от члена УИК №2301 Анатолия Обжирова.