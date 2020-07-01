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Завершилось голосование по поправкам в Конституцию в Москве

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В 20:00 в Москве закрылись участки для голосования по вопросу поправок в Конституцию РФ. Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов Общероссийского голосования.

По данным Мосгоризбирком, в Москве работало 3 604 участка по голосованию, из которых более 3,4 тыс. - по месту жительства, остальные - по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тыс. участков были оборудованы КОИБами.

С 25 по 30 июня в Москве проходило электронное голосование, котором приняли участие около миллиона горожан. Его результаты также станут известны в ближайшие часы.

Проголосовать россияне по поправкам в Конституцию непосредственно на участках могли с 25 июня по 1 июля.

Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
Москва

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