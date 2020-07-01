Первые данные обработки бюллетеней в Москве показали поддержку поправок 90% избирателей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве завершилось Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

По данным обработки 0,03 протоколов, "за" проголосовали 90,98% избирателей, "против" - 9,02%, сообщается на экране в информационном центре ЦИК.

Ранее были озвучены данные электронного голосования в столице: "за" эти поправки отдали голоса 62,33% избирателей, против - 37,67%.

Голосование в стране проходило в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. 1 июля был основной день голосования

Электронное голосование проходило только в двух регионах - Москве и Нижегородской области - и только с 25 по 30 июня, первые шесть дней.