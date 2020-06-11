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Мэрия Москвы предложила работодателям тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города

Мэрия Москвы предложила работодателям тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города
Фото: Reuters

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы 11 июня запустила государственно-частный проект, в рамках которого работодатели смогут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, работодатель сможет выбрать любую медицинскую организацию из списка на сайте департамента здравоохранения и заключить с ней договор по забору крови. Все последующие исследования оплатит город, добавила заммэра.

"Работодатель звонит по телефону, подписывает договор, определяет удобное время. Кровь можно сдать как на территории поликлиники, так и обеспечить выездное обслуживание", - объяснила она.

Пока в проекте участвуют городские поликлиники. Ракова добавила, что к тестированию могут подключиться и частные организации.

В мае мэр Сергей Собянин, разрешая возобновить работу части предприятий, потребовал, чтобы они раз в полмесяца тестировали по 10% сотрудников на коронавирус и на антитела к нему. Сначала власти Москвы допускали, что город только частично оплатит это тестирование.

8 мая Ракова говорила, что работодатели при обязательном тестировании своих сотрудников на коронавирус будут оплачивать забор крови, а сам анализ будет производиться за счет городского бюджета.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 11 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова коронавирус Сергей Собянин

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