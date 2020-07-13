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Москвичей предупредили о грозе во вторник

В середине недели в регионе сильно похолодает

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - С 9 утра во вторник и до конца суток в Москве в связи с уходом южного циклона ожидаются дожди, местами сильные, грозы и при грозе скорость северного ветра может достигать при порывах 15-20 метров в секунду. Об этом предупредили в столичном МЧС.

В ведомстве рекомендовали жителям и гостям города соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не укрываться и не парковать машины под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник в столичном регионе произойдет резка перемена погоды и после южной жары к среде-четвергу установится очень холодная и дождливая северная погода, больше характерная для осени.

"В Москве, начиная со вторника, очень сильно меняется циркуляция, и ожидается значительное понижение температуры. Лучше, чтобы уже сейчас москвичи поеживались, чтобы это не стало неожиданностью: в среду-четверг максимальная температура составит 14-18 градусов, будет облачно и пройдут дожди, местами сильные", - сказал он.

По его словам, ощущаться похолодание будет еще сильнее, чем покажут градусники: высокая влажность и порывы ветра до 15 м/с приведут к тому, что будет казаться, что на улице не больше 12-14 выше нуля. Особенно сильным будет контраст с аномально жарким началом июля и выходными.

В воскресенье, привел пример метеоролог, в Москве температурный фон соответствовал климатической норме середины июля в Краснодаре: 27-30 градусов. К концу рабочей недели фон в Москве будет соответствовать июлю в Нарьян-Маре, который расположен за полярным кругом в 100-120 км от Баренцева моря.

Тем не менее, по предварительным подсчетам синоптиков, возвращение осени в Москву будет недолгим: к следующим выходным в городе потеплеет уже выше 20 градусов, и температурный фон постепенно вернется к норме.

МЧС Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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