Пятая часть июльской нормы осадков выпала в Москве за полсуток

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По данным Гидрометцентра России на 6:00 среды, начавшийся во вторник вечером в Москве сильный дождь дал прирост осадков на базовой метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, 20 мм осадков.

Таким образом, за половину суток выпал 21% месячной нормы осадков, которая в июле составляет 94 мм. Всего же с начала месяца на Москву выпал 81 мм дождей, что составляет 86% от месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, менее интенсивные дожди еще пройдут в Москве в среду и в четверг, вероятность дождей сохранится и в пятницу. Температура воздух в дневные часы в среду составит 19-21 градус тепла, в четверг - 16-18 градусов, в пятницу - 18-20 градусов.

В выходные осадков в столичном регионе не ожидается, и начнется постепенное потепление: в субботу, 18 июля до 18-23 градусов днем, 19 июля - до 21-26 градусов.