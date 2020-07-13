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Число москвичей, работающих на "удаленке", оценили более чем в 1 млн человек

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - После очередного этапа снятия временных ограничений на отдельные виды деятельности в Москве более миллиона горожан пока продолжают работу в дистанционном режиме, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в понедельник.

"В настоящий момент все организации города вправе осуществлять свою деятельность с сохранением отдельных ограничений на проведение публичных и массовых мероприятий. За время поэтапного снятия ограничений к работе постепенно вернулись более 7,3 млн человек, занятых в экономике Москвы. Сегодня на работу вышли еще 40 тыс. москвичей, работающих в туризме и культурно-развлекательном секторе", - сказал Ефимов.

В соответствии с указом мэра Москвы, 13 июля возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий внутри зданий, но без использования посадочных мест для посетителей. При этом сохранятся требования к социальной дистанции: общее количество посетителей таких мероприятий может быть не более 50% от общей вместимости помещения.

На следующем этапе, с 1 августа, в Москве возобновляются показы кинофильмов, проведение концертов, представлений и спектаклей. Единственное ограничение - в помещении должно быть не более 3 тыс. посадочных мест.

Владимир Ефимов Москва

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