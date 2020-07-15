Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, Тарасу Ашиткову, Лилии Панаиоти, Юлиане Ивановой и Валентине Чернышовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября.

Врачам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Преступления, совершенные по данной статье, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В январе в квартире в подмосковном Одинцово было обнаружено тело младенца. По данным следствия, ребенок был рожден суррогатной матерью для иностранцев и находился под присмотром няни. В квартире также находилось еще трое детей, "рожденных аналогичным способом".

"Дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж", - сообщали в областном СК.

Позднее по данному факту было возбуждено дело о торговле людьми, фигурантами которого стали четверо врачей. В настоящее время расследованием занимается центральный аппарат СК.