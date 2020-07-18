СПЧ решил помочь родителям-иностранцам найти детей, рожденных от суррогатных матерей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) поступило обращение от родителей - граждан Филиппин - с просьбой помочь найти детей, рожденных от суррогатных матерей, которых забрали органы опеки из-за возбужденного дела о торговле людьми.

"Есть обращение от представителя родителей, которые должны были забрать ребенка в январе. С 9 января не в курсе, где находится ребенок, прилетали, не смогли забрать. Папа - известный политик на Филиппинах. Они в шоке и ужасе от того, что не знают, где находятся дети. Кроме того, чтобы забрать ребенка, еще нужно провести тест на генетическое родство", - сказала "Интерфаксу" зампред СПЧ Ирина Киркора.

Она отметила, что СПЧ намерен помочь родителям найти и забрать детей.

По словам Киркоры, возбужденное в отношении врачей, которые вели беременность, курьера и переводчика дело по торговле людьми "удивительно, вызывает недоумение".

Она подчеркнула, что дело открыли после смерти малыша в результате синдрома внезапной младенческой смертности, то есть речь не шла о недобросовестности присматривающей за ребенком няни. По информации Киркоры, квартиру сняли родители детей, наняли доверенных лиц для присмотра за ними - пока не разрешится ситуация и не будет возможно забрать детей.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело о торговле людьми после обнаружения в январе этого года в квартире в Одинцове тела младенца. Ребенок, заявляли в Следственном комитете, был рожден суррогатной матерью для иностранцев и находился под присмотром няни.

В квартире также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Детей не могли вывезти к родителям, на которых оформлялись документы, за рубеж из-за принятых мер ограничения в связи с распространением коронавируса.

В настоящее время по делу арестованы восемь человек, в том числе медработники - Тарас Ашитков, Лилии Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова, Владислав Мельников, Кирилл Анисимов, Роман Емашев и Татьяна Блинова (под домашним арестом).

В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в торговле людьми организованной группой и покушении на торговлю, повлекшем по неосторожности смерть (п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч.3 ст.30 - п.п. "а,в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).

Защищающий фигурантов адвокат Игорь Трунов заявил "Интерфаксу", что "медики, выполняя свои профессиональные обязанности, стали фигурантами необоснованно возбужденных уголовных дел", а как торговлю людьми СК квалифицировал "обычную мировую практику репродуктивных технологий" - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

По его словам, в деле "нет установленной причинно-следственной связи халатности врачей и гибели ребенка с отклонениями", а "документы по каждому случаю рождения ребенка, оформлены государственными органами надлежащим образом".