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На Лубянке задержали 10 участников пикетов в поддержку фигурантов дела "Нового величия"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Росгвардии просят разойтись собравшихся на Лубянской площади у здания ФСБ в Москве участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела "Нового величия".

Как передает корреспондент "Интерфакса", площадь оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Подход к зданию спецслужбы перекрыт лентой, у нее также дежурят полицейские.

Участники пикетов по одному подходят к ленте, стоят там несколько минут, после чего их задерживают.

В настоящий момент, по различным оценкам, задержаны уже порядка 10 человек.

14 июля сообщалось, что гособвинение запросило от 4 лет условно до 7,5 лет колонии для фигурантов так называемого дела "Нового величия", обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе.

10 активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Фигурантам тогда вменили создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Между тем на заседании 14 июля государственный обвинитель в ходе прений сторон заявил, что квалификация по части 2 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) излишняя.

"Деяния всех подсудимых нужно квалифицировать по части 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества)", - сказал прокурор. По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Москва Новое Величие

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