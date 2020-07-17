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Всех задержанных на Лубянке отпустили из полиции с обязательством о явке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Задержанных участников одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке в Москве в поддержку фигурантов уголовного дела "Нового Величия" отпустили из отдела полиции без составления протоколов, но с обязательством о явке, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

"Да, всех отпустили из ОВД Мещанский - последний недавно вышел", - сказал Тельнов.

Адвокат отметил, что полицейские сегодня протоколов составлять не стали и обязали задержанных явиться для этого в ближайшее дни.

"Всем вменяется ч. 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение проведения пикетирования), кроме одной задержанной, ей вменяется ч.8 статьи 20.2 КОАП (повторное нарушение проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - добавил Тельнов.

Как сообщалось, в четверг вечером к зданию ФСБ на Лубянке в центре Москвы вышли активисты с одиночными пикетами в поддержку фигурантов уголовного дела "Нового Величия". Сотрудники полиции и Росгвардии просили разойтись собравшихся участников пикета, поскольку "акция несогласованна с органами исполнительной власти".

В результате было задержано 17 человек.

14 июля гособвинение запросило от 4 лет условно до 7,5 лет колонии для фигурантов так называемого дела "Нового величия", обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе.

10 активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Фигурантам тогда вменили создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Между тем на заседании 14 июля государственный обвинитель в ходе прений сторон заявил, что квалификация по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) излишняя. "Деяния всех подсудимых нужно квалифицировать по ч. 1 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества)", - сказал прокурор. По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Москва ФСБ

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