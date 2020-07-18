Уроженец Азербайджана стал фигурантом дела об избиении полицейского в Москве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Участник несанкционированного митинга, прошедшего в среду у посольства Азербайджана, стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому при задержании, сообщила в субботу "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 15 июля в районе Тверской улицы мужчина нанес сотруднику полиции закрытую черепно-мозговую травму, у него сотрясение головного мозга и ушибы.

Фигуранту дела предъявлено обвинение, ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный - 18-летний уроженец Баку Гусейн Наджафов.

Акция в Москве прошла на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.