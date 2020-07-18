Более 23,5 тыс. азербайджанцев записались в армию из-за обострения на границе с Арменией

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Свыше 23,5 тыс. граждан Азербайджана выразили желание добровольно служить в армии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

"В Азербайджане свыше 23,5 тыс. граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - отметили в Госслужбе.

В Госслужбе отметили, что среди записавшихся добровольцами есть и азербайджанские звезды.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.