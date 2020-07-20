В Люблине автобус врезался в остановку, есть пострадавшие

За рулем была женщина; в дептрансе Москвы подтвердили информацию об одном погибшем

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы автобус наехал на остановку, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Сообщения об одном погибшем в полиции не подтверждают.

Информацию о ДТП у дома 15 на Ставропольской улице в полиции получили около 7:45 в понедельник.

Все трое пострадавших доставлены в больницу.

Полицейские на месте выясняют обстоятельства случившегося.

В столичном Департаменте транспорта подтвердили гибель пешехода. "По предварительной информации водитель автобуса не справилась с управлением и совершила наезд на остановку на Ставропольской ул., 16. По предварительным данным, один погибший", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В ГУП "Мосгортранс" начался разбор произошедшего.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что водитель автобуса, врезавшегося в остановку, превысил скорость.

"По предварительным данным, зафиксировано нарушение скоростного режима водителем автобуса - девушкой. Она не удержала автобус и выехала на остановку", - сказал он.

"Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в остановочный павильон. Погиб один из пешеходов, находившихся на остановке", - рассказал чуть раньше информированный источник "Интерфакса". По его данным, водитель был трезв, прошел медосмотр перед рейсом.

"На рейс вышел трезвым, без признаков хронических заболеваний в стадии обострения", - сказал собеседник агентства. Он допустил, что авария могла произойти по неосторожности.