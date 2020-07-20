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Водитель врезавшегося в остановку автобуса могла перепутать педали

Она получила легкие травмы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, который врезался в остановку на Ставропольской улице в Москве, могла перепутать педали тормоза и газа, рассказал информированный источник "Интерфакса".

"Основной предварительной версией аварии является то, что водитель - девушка - перепутала педали тормоза и газа на подъезде к остановке и резко превысила скорость. Далее удержать автобус она уже не могла", - сказал он.

По его словам, водитель могла недостаточно отдохнуть перед сменой и ей не хватило внимания для управления автобусом, он была трезвой.

Сама она получила легкие травмы, медицинскую помощь ей оказали на месте ДТП, уточнил еще один источник "Интерфакса".

"Водитель автобуса - женщина 46 лет Вероника Анохина обладала достаточным стажем, была в автопарке на хорошем счету, ПДД не нарушала", - сказал он.

ДТП произошло утром у пересечения Краснодонской и Ставропольской улиц в Люблине. Автобус врезался в остановку, погибла женщина, еще два человека получили травмы. В департаменте транспорта предположили, что водитель не справилась с управлением.

Мэрия Москвы возьмет раследование аварии под особый контроль и окажет материальную помощь семье погибшей, объявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Один информированный источник говорил, что водитель нарушила скоростной режим и не удержала автобус. Другой информированный источник сообщил: "Изучается версия технической неисправности. Предстоит проверить, не отказали ли у автобуса тормоза".
Прокуратура Москвы начала в связи с этим ДТП проверку. Прокуроры оценят, как ответственные чиновники и организации соблюдают законы о безопасности пассажирских перевозок.

Москва МВД Вероника Анохина Максим Ликсутов Дептранс прокуратура Москвы

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