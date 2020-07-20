В минувшие выходные в подмосковных лесах потерялись 106 грибников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - С утра пятницы до вечера воскресенья в подмосковных лесах заблудились 106 человек, одного из них продолжают искать до сих пор, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. Потерявшихся искали почти во всех лесничеств.

Несколько грибников самостоятельно вышли к населенным пунктам. Остальных вывели лесничие, поисковики МЧС и волонтеры "Лизы Алерт".

В Наро-Фоминском лесничестве потерялись 18 человек, по поводу которых было десять обращений, в Клинском - 14 человек (12 обращений), Бородинском - 13 человек (семь обращений), Звенигородском - десять человек (восемь обращений) и Волоколамском - девять человек (восемь обращений).