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В минувшие выходные в подмосковных лесах потерялись 106 грибников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - С утра пятницы до вечера воскресенья в подмосковных лесах заблудились 106 человек, одного из них продолжают искать до сих пор, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. Потерявшихся искали почти во всех лесничеств.

Несколько грибников самостоятельно вышли к населенным пунктам. Остальных вывели лесничие, поисковики МЧС и волонтеры "Лизы Алерт".

В Наро-Фоминском лесничестве потерялись 18 человек, по поводу которых было десять обращений, в Клинском - 14 человек (12 обращений), Бородинском - 13 человек (семь обращений), Звенигородском - десять человек (восемь обращений) и Волоколамском - девять человек (восемь обращений).

Московская область Лиза Алерт МЧС

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