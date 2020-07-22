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В Москве за сутки 1168 пациентов вылечились от коронавируса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться... Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172 939" - сказала она журналистам в среду.

Во вторник вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 19 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 350.

Москва коронавирус

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