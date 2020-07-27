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На юго-востоке Москвы загорелось здание СИЗО

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следственный изолятор горит на юго-востоке Москвы, проводится эвакуация, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в производственном здании, предположительно пекарне следственного изолятора по адресу: ул. Шоссейная, д. 92", - сказал собеседник агентства.

По данному адресу находится женский следственный изолятор №6. Проводится эвакуация, пострадавших нет.

В столичном главке МЧС "Интерфаксу" подтвердили сообщение о возгорании.

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