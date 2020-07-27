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Около 600 человек эвакуировано из горящего СИЗО на юго-востоке Москвы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотни человек эвакуированы из следственного изолятора на юго-востоке Москвы из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

"Организуется штаб пожаротушения. Из здания эвакуировано около 600 человек", - сказали в главке.

В свою очередь представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков сообщил "Интерфаксу", что в результате задымления на территории женского следственного изолятора №6 на юго-востоке Москвы пострадавших нет.

"В одном из зданий СИЗО произошло задымление, открытого горения не было", - сказал Цыганков в понедельник. "Арестованные перемещены в пределах учреждения", - добавил он. Цыганков отметил, что на место инцидента прибыли представители МЧС.

Лимит СИЗО-6 составляет около 900 заключенных.

Ранее в понедельник стало известно о пожаре в пекарне в СИЗО на улице Шоссейная, 92.

МЧС Москва ФСИН Сергей Цыганков

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