В мэрии сообщили о подтоплениях на дорогах Москвы из-за ливня

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды в Москве в понедельник, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам; в свою очередь в департаменте транспорта Москвы заявили о подтоплениях на городских дорогах из-за ливня.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 м/с. За сутки ожидается до 20 мм осадков", - сказал он.

Из-за дождя в некоторых местах произошло подтопление проезжей части. Так, например, в районе станции "Ботанический сад". pic.twitter.com/U52avEKwEN — ЦОДД (@gucodd) July 27, 2020

В связи с этим, по словам Бирюкова, приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. "На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - отметил он.

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды, защите от порывов ветра зданий, сооружений, объектов транспорта и торговли.

На внешней стороне ТТК сейчас не очень - затор на ~4,7 км. Подтоплена проезжая часть в районе дома 69 на ул. Сущёвский Вал. Объезжайте. pic.twitter.com/djMinonjKY — ЦОДД (@gucodd) July 27, 2020

Бирюков также призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Между тем, по сообщению департамента транспорта Москвы, к настоящему времени из-за ливня на дорогах местами наблюдается значительное скопление дождевой воды, что привело к затруднениям в движении транспорта.

Так, подтопления дорог наблюдаются в районе станции метро "Ботанический сад", в районе дома 67 на Дмитровском шоссе, на пересечении Красностуденческого проезда с Дмитровским шоссе, у дома 69 на Сущевском Валу, под Ростокинским мостом, в районе дома 41 на Шереметьевской улице и в ряде других мест.

Кроме того, из-за непогоды задерживается движение трамваев на Авиационной улице.