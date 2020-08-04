11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве во вторник

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденным диагнозов пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4 510 до 4 521.

На утро вторника в столице было выявлено более 244 тысяч случаев заражения COVID-19, около 184 тысяч человек вылечились от инфекции.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что с мая в Москве закрыты более ста магазинов, нарушившие санитарные требования для борьбы с коронавирусом.