Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

Электробусы помогли Москве сэкономить 413 млн рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва за два с половиной года за счет закупки электробусов избежала использования 9,8 млн литров дизельного топлива и сэкономила на отказе от его закупки больше 413 млн рублей, сообщил городской департамент транспорта.

Благодаря экономии топлива вредные выбросы сократились на 400 тонн, говорится также в пресс-релизе.

Департамент отметил, что электробусы в городе курсируют два с половиной года, сейчас их используют на 44 маршрутах и их применение будет расширено.

Ожидается, что в 2022 году в городе заработают электробусы с электрической печкой.

В январе 2021 года заммэра Максим Ликсутов обещал, что до конца года город получит 400 дополнительных электробусов и общийй парк вырастет на 66%.

Москва Дептранс

Новости по теме

Новости

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Дмитровская" в Москве

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Дмитровская" в Москве

В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки"

В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки"

Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве

Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы

Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы

Москвичей призвали не ждать бурного наступления весны в ближайшие дни

Москвичей призвали не ждать бурного наступления весны в ближайшие дни

В Химках после взрыва временно выселили жильцов двух подъездов

Один человек погиб при взрыве в Химках

В жилом доме в Химках произошел взрыв

В жилом доме в Химках произошел взрыв

Бизнес-джет из Ниццы аварийно сел во Внуково

Вступление в силу ограничения на въезд транзитных грузовиков на МКАД отложили до мая

Вступление в силу ограничения на въезд транзитных грузовиков на МКАД отложили до мая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');