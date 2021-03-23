Электробусы помогли Москве сэкономить 413 млн рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва за два с половиной года за счет закупки электробусов избежала использования 9,8 млн литров дизельного топлива и сэкономила на отказе от его закупки больше 413 млн рублей, сообщил городской департамент транспорта.

Благодаря экономии топлива вредные выбросы сократились на 400 тонн, говорится также в пресс-релизе.

Департамент отметил, что электробусы в городе курсируют два с половиной года, сейчас их используют на 44 маршрутах и их применение будет расширено.

Ожидается, что в 2022 году в городе заработают электробусы с электрической печкой.

В январе 2021 года заммэра Максим Ликсутов обещал, что до конца года город получит 400 дополнительных электробусов и общийй парк вырастет на 66%.