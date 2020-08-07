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Минздрав РФ опроверг информацию о старте COVID-вакцинации чиновников

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Информация о начавшейся вакцинации медиков и чиновников против коронавируса не соответствует действительности, заявил руководитель пресс-службы Минздрава России Максим Радецкий.

"Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований", - сказал Радецкий "Интерфаксу" в пятницу.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что некоторые медицинские работники и чиновники в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной Центра им.Гамалеи, регистрация которой ожидается на следующей неделе.

В свою очередь источник "Интерфакса", близкий к московской мэрии, рассказал, что несколько медиков и сотрудников столичной администрации уже опробовали на себе вакцину от коронавируса, сделано это было добровольно, в рамках клинических испытаний препарата.

Хроника 09 января – 07 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Коронавирус Москва Максим Радецкий

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