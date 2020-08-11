В Москве эвакуировали 13 судов из-за угроз о минировании

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве во вторник провели эвакуацию в 13 районных судах из-за поступивших анонимных сообщениях о заложенных бомбах, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, из судов вывели больше 700 человек.

Угрозы затронули Басманный, Пресненский, Таганский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Бутырский, Кунцевский, Тушинский, Кузьминский, Чертановский, Хорошевский, Останкинский и Савеловский районные суды.

В понедельник в пресс-службе Мосгорсуда сообщили об эвакуации семи районных судов. Во вторник источник "Интерфакса" рассказал, что всего за день в городе угрозы поступили в адрес почти тысячи объектов. Среди них больше 230 станций метро, полтысячи гостиниц и хостелов, 35 медицинских учреждений, а также здания органов власти.

Волна массовых рассылок ложных угроз о минировании продолжается в России с 28 ноября. Значительный перерыв в рассылке пришелся на пик карантинных мер из-за пандемии.