У посольства Белоруссии в Москве началась очередная акция протеста

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек в среду вновь собрались у белорусского посольства в Москве, протестуя против итогов президентских выборов в Белоруссии.

Акция на Маросейке проходит уже четвертый день подряд после проведения выборов 9 августа.

Как передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся держат плакаты с политическими лозунгами и воздушные шары. У большинства участников акции в руках красные гвоздики.

Активисты скандируют лозунги против властей Белоруссии и аплодируют в ответ на звуковые сигналы проезжающих автомобилистов.

Рядом с белорусским посольством находится несколько автобусов полиции. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к собравшимся через громкоговорители с просьбой разойтись и не мешать движению других граждан на тротуаре.

На месте также присутствуют журналисты.

Как сообщалось, акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.