За время протестов в Белоруссии было заведено более 90 уголовных дел

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Более 120 сотрудников правоохранительных органов пострадали за время протестов в Белоруссии 9-13 августа, сообщает министерство внутренних дел республики.

"В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД в пятницу.

По каким статьям возбуждены дела, не уточняется.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

В МВД Белоруссии в пятницу сообщили, что уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста, отпущены из мест содержания заключенных. Там также заявили, что прошедшие сутки стали самыми спокойными в Белоруссии за последние четыре дня. По данным МВД, за сутки составлены 102 протокола об административном нарушении.

Центризбирком Белоруссии в пятницу провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного соперника Светлану Тихановскую - 10,12%.