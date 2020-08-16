Очередная акция протеста началась у посольства Белоруссии в Москве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек вновь собрались на акцию в центре Москвы, протестуя против прошедших в Белоруссии президентских выборов.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", активисты выстроились в цепочку солидарности напротив посольства Белоруссии в Москве на Маросейке. В руках собравшиеся держат белые и красные гвоздики и розы, плакаты с политическими лозунгами, воздушные шары. Люди продолжают прибывать.

Рядом с местом несанкционированной акции дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная.

Как сообщалось, акции перед зданием белоруской дипмиссии в Москве проходят ежедневно. Самая долгая из них состоялась накануне и продлилась более 12 часов.

В Белоруссии с 9 августа, когда в стране состоялись выборы президента, проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, согласно утвержденным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.