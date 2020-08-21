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В Москве в четверг "заминировали" все станции метро и более 1,5 тыс. ТЦ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - По каналам экстренных служб столицы в четверг, 20 августа, поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории почти 2 тыс. объектов Москвы, заявил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозы поступили в адрес всех станций метро, свыше 1,5 тыс. торговых центров, десятков районных судов, объектов здравоохранения и аэропортов столичного авиаузла", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, эвакуация для проверки анонимных сообщений была минимальной и не превысила 5 тыс. человек. Ни в одном случае сигнал о минировании не подтвердился.

Волна лжеминирований, которая накрыла Москву в среду, 19 августа, стала самой мощной после отмены режима самоизоляции и других ограничительных мер по коронавирусу в городе.

Угрозы получили свыше 1,5 тыс. городских объектов, в том числе все станции метро, более 750 гостиниц, свыше 90 районных судов, сотни торговых центров, десятки объектов здравоохранения. Было эвакуировано около 25 тыс. человек.

Москва

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