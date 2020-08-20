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В Москве анонимы "заминировали" больше 1500 зданий и объектов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве в четверг анонимы сообщили о минировании более чем 1500 объектов, информированный источник "Интерфакса" назвал это самой массовой рассылкой угроз в регионе за это лето. Поступают сообщения о "минировании" и во многих других крупных городах.

"В течение часа угрозы поступили в адрес всех станций московского метро и многофункциональных центров предоставления госуслуг, а также свыше 90 районных судов и более 750 гостиниц", - сказал собеседник агентства.

Также сообщалось о бомбах в нескольких автовокзалах, почти 350 торговых центрах и нескольких десятках медицинских учреждений.

Бомб нигде не нашли. Эвакуация проводилась выборочно, всего на улицу было выведено почти 25 000 человек.

Также этим утром из-за сообщений с угрозами проверяли областной суд в Ростове-на-Дону, все суды Нижнего Новгорода, больше десяти судов в Волгоградской области, суды в Казани, Красноярске. В Хабаровске проверяли аэропорт, он на некоторое время приостанавливал работу. В Новосибирске угрозы поступили в адрес судов, детских садов, отделений почты и Сбербанка.

Волна массовых рассылок сообщений об угрозе взрыва продолжается в России с 28 ноября. До введения карантинных мер из-за коронавируса в Петербурге и Москве такие угрозы проверяли почти каждый будний день. В марте анонимы сталм "минировать" взлетевшие пассажирские самолеты.

Москва Ростов-на-Дону Нижний Новгород Хабаровск Казань Красноярск Волгоградская область Новосибирск

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