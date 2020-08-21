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Депутат Шереметьев помещен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил до 18 октября под домашний арест депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, задержанного в рамках дела о мошенничестве.

Сам депутат Мосгордумы заявил, что не признает вину и что считает причиной своего дела месть бывшей помощницы, уличенной, с его слов, в мошенничестве.

О задержании Шереметьева стало известно накануне. В настоящее время ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премиях помощнице на суммы от 350 до 600 тыс. руб., содержащие заведомо ложные сведения. В действительности, считает следствие, депутат присваивал средства города и распоряжался ими по своему усмотрению.

Общая сумма похищенного составила более 2 млн руб., утверждает следствие.

В КПРФ накануне заявили, что считают преследование Шереметьева политически мотивированным.

Москва Олег Шереметьев

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