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На депутата Мосгордумы Шерметьева завели дело о мошенничестве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В отношении депутата Мосгордумы от КПРФ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в столичном управлении СКР.

Следствие считает, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года он присвоил более 2 млн рублей из бюджета города. По версии СК, он раз в месяц подавал в аппарат Думы документы о премиях для своего помощника в размере от 350 000 до 600 000 рублей, указывая "заведомо ложные сведения", будто бы тот выполнял задания "особой важности и сложности". Полученные деньги он брал себе, следует из пресс-релиза.

Эти действия пресекли московские следователи, прокуроры и сотрудники других правоохранительных органов. С Шереметьевым уже проводят следственные действия, решается вопрос о его задержании.

В прокуратуре Москвы "Интерфаксу" уточнили, что что премии за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата. Шереметьев говорил помощнику, что эти деньги нужно обналичивать и передавать ему, поскольку они положены иным, официально не оформленным помощникам депутата, сказал представитель надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, добавил он.

Олегу Шереметьеву 55 лет. Он избрался в Мосгордуму в сентябре 2019 года.

Мосгордума КПРФ Олег Шереметьев Москва СКР

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