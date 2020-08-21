Беременную актрису Вилкову задержали за пикет в поддержку Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На Красной площади были задержаны за пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального актрисы Ирина Вилкова и Яна Троянова, сообщает муж Вилковой, режиссер Василий Сигарев.

"Беременную Ирину Вилкову и Яну Троянову задержали на Красной площади. У Вилковой отошли воды, видимо, по дороге в ОВД Китай-город", - написал в фейсбуке Сигарев.

Отмечается, что девушки по очереди стояли с плакатами в поддержку находящегося в коме в Омской больнице Навального, соратники которого добиваются его выдачи для отправки в Германию.

В ОВД Китай-город "Интерфаксу" сообщили, что Вилкову увезли на скорой помощи.