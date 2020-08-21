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В Казани задержали пять сторонников Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Казани задержали пять активистов, которые вышли с одиночными пикетами на улицу Баумана, чтобы поддержать политика Алексея Навального, сообщил координатор местного штаба Навального Олег Емельянов. Навальный находится в реанимации в Омске, его жена добивается разрешения перевезти его в ФРГ.

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На Баумана планировалась серия одиночных пикетов с плакатами.

"Нас было человек десять, задержали пятерых. Среди них зарегистрированный кандидат от "Объединенных демократов" в депутаты Пестречинского сельского поселения Наиля Муллаева", - рассказал Емельянов.

Задержанных уже доставили в отдел полиции, к ним пустили адвоката.

У "Интерфакса" пока нет комментариев от МВД.

В Уфе на одиночный пикет в поддержку Навального вышла волонтер Ольга Комлева.

Кроме того, одиночные пикеты в поддержку Навального провели в пятницу активисты его штаба в Иркутске.

"Мы требуем, чтобы Алексею дали получить нормальную медицинскую помощь, и чтобы была проведена независимая экспертиза", - сообщил штаб в фейсбуке.

В Екатеринбурге с пикетом в поддержку оппозиционера к зданию городской администрации вышел координатор штаба Навального Алексей Гресько, сообщил региональный штаб. Ему пришлось "любезно общаться с вооруженным росгвардейцами".

Навальному внезапно стало плохо при перелете из Томска в Москву. Его сторонники считают, что его отравили. Жена добивается разрешения на его транспортировку в Германию для лечения. Омские врачи настаивают, что он нетранспортабелен.

Алексей Навальный Омск Томск Казань Юлия Навальная Германия Уфа Екатеринбург

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