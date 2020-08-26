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В Москве упавшая из-за ветра ветка сломала девочке позвоночник

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Крупная ветка дерева, упавшая из-за порыва ветра, нанесла травму 16-летней девочке на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в среду.

"Инцидент произошел у дома 5 в Чечерском проезде. Девочка получила переломы поясничного отдела позвоночника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая была срочно госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в разных районах города за несколько часов выпало до 25-30 мм осадков.

В Москве до 21:00 среды действует предпоследний "оранжевый" уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что сильные ливни в Москве привели к подтоплению на десятках объектов улично-дорожных сетей. Непогода повлияла на работу Новой Третьяковской галереи на Крымском валу, где произошла протечка крыши. В результате были закрыты все выставки и экспозиции.

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